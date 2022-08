App zeigt Wartezeiten für Wertstoffhof

Ab sofort ist zu sehen, wie hoch die Auslastung auf dem Hof ist. Wartezeiten werden in verschiedenen Schritten angezeigt: von ca. 5 Minuten bis zu 30 Minuten. Wobei die MEG darauf hinweist, dass ca. 5 Minuten so viel bedeuten wie wenig bis gar keine Wartezeit. Wenn die App 30 Minuten anzeigt, sollte man besser den Besuch auf einen anderen Tag verschieben. In den nächsten Monaten soll das System nach und nach dazulernen und die Prognose der Wartezeit immer genauer werden. Das Ziel des Projekts sei allerdings keine exakten Minutenangabe, es solle lediglich grobe Tendenzen aufzeigen.