Antrag: MEG soll digitaler werden

Die Stadt soll überprüfen, wie die Müllabfuhr in Mülheim digitaler werden kann. Das fordert die Mülheimer FDP-Fraktion in einem Antrag für den nächsten Wirtschaftsausschuss im November. Es gehe vor allem darum, vorhandenen Systeme der MEG auszubauen und die große Bandbreite an Möglichkeiten zu nutzen.

© Udo Geisler/MEG