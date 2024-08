Anmeldungen für Ruhr Clean Up möglich

Seitdem werden auch an weiteren Zuflüssen Aufräumaktionen durchgeführt. Mülheim ist damit Teil einer bundesweiten Müllsammel-Aktion. Mit im Boot sind auch die MEG und RWW. Termin in diesem Jahr ist der 14. September. An diesem Tag findet die Müllsammelaktion an verschiedenen Abschnitten des Ruhrufers statt. In den letzten Jahren haben sich so viele engagiert, dass in diesem Jahr erneut zusätzliche Sammel-Flächen abseits des Flussufers im Stadtgebiet angeboten werden, heißt es. Hier geht es zur Anmeldung.