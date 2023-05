Anmeldungen für medl-Mitmach-Zirkus ab Montag

Fünf Tage lang trainieren sie in den Bereichen Jonglage, Balancieren und Feuerspucken auf der grünen Wiese der Feldmann-Stiftung an der Augustastraße. Am sechsten Tag gibt es eine große Gala, bei der die Kinder das Gelernte vor ihrer Familie aufführen. Anmelden können Eltern ihre Kinder online, auf der Seite des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Integration.

Der Mitmach-Zirkus ist in der 3. und 4. Woche der Sommerferien, pro Woche können 100 Kinder mitmachen. Das sind die Zeiten:

Workshop 1: 10.07. bis 15.07.2023

Uhrzeit: 10 bis 16 Uhr

Preis: 50 Euro





Workshop 2: 17.07. bis 22.07.2023

Uhrzeit: 10 bis 16 Uhr

Preis: 50 Euro