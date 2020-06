Anmeldungen für den Mitmach-Zirkus

Es dürfen jeweils 60 von ihnen im Drei-Tage-Rhythmus teilnehmen, um alle Corona-Regeln einhalten zu können. Das heißt, dass sie in den angegebenen Wochen jeweils von Montag bis Mittwoch und von Donnerstag bis Samstag einen Platz buchen können. Das Zirkustraining läuft im Park an der Feldmannstiftung in Styrum. Die Kinder lernen Akrobatik, Jonglage, Zauberei oder wie Clowns andere zum Lachen bringen. Was dabei rausgekommen ist, präsentieren sie zum Abschluss in einer Zirkusvorstellung. Anmeldungen für den medl-Mitmach-Zirkus sind ab heute Abend (30. Juni) 19 Uhr über das Sommerferienprogramm möglich: https://freizeit.muelheim-ruhr.de/