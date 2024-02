Anmeldezahlen für Gesamtschulen in Mülheim weiter hoch

Darunter sind auch 62 Schülerinnen und Schüler aus anderen Städten. Am beliebtesten ist die Gustav-Heinemann-Schule mit 310 Bewerbung (Vorjahr 292), gefolgt von der Willy-Brandt-Schule mit 181 Bewerbungen (Vorjahr 198) und der Gesamtschule Saarn mit 113 Bewerbungen (Vorjahr 111).





In den nächsten Tagen entscheiden die Gesamtschulen über ein Schülerausgleichsverfahren, wer aufgenommen wird und wer nicht. Alle Eltern bekommen rechtzeitig Bescheid. So können sie ihre Kinder notfalls vom 19. bis zum 21. Februar an einer der anderen weiterführenden Schulen anmelden. Sie haben dabei die gleichen Chancen wie diejenigen, die sich direkt für eine dieser Schulformen entschieden haben.