Anmeldestart für 4. Tag der Trinkhallen

Das Prinzip bleibt dabei dasselbe wie in den vorangegangenen Jahren. Die Betreiber stellen selbst etwas auf die Beine - alle, die angemeldet sind bekommen kostenlose einheitliche Erkennungszeichen und werden in die virtuelle Karte aufgenommen. 40 der angemeldeten Trinkhallen bekommen außerdem ein finanziertes Kulturprogramm, das von der Ruhrtourismus auf die Beine gestellt wird. Diese Buden sollen zur Bühne werden für Fußball, (Live-) Musik, Kleinkunst oder Kabarett. Die Entscheidung der Jury soll im Mai bekannt gegeben werden. Anmeldungen sind bis zum 15. März hier möglich. Der Tag der Trinkhallen läuft in diesem Jahr zum vierten Mal. Das Motto "umsonst und draußen" bleibt.