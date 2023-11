Angestellte Lehrer legen Arbeit nieder

Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft GEW u.a. Duisburg, Dortmund und Bochum. Der Protest rund um den "Streiktag Bildung" läuft in ganz Deutschland. Die GEW fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens ab 500 Euro mehr im Monat. Inwieweit Unterricht ausfällt, ist unklar. Beteiligen dürfen sich nur angestellte Lehrerinnen und Lehrer. Sie machen in NRW nur etwa ein Viertel der Belegschaft aus. Die GEW ist nach eigenen Angaben besonders stark an Grund- und Förderschulen sowie an Gesamtschulen vertreten. In den nächsten Tagen sollen weitere Protestaktionen folgen.