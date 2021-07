Aktivisten schlagen Zeltlager am Sterkrader Wald auf

Aus Protest gegen die Ausbaupläne für das Autobahnkreuz Oberhausen entsteht heute (2.7.) in der Nähe des Sterkrader Waldes in Oberhausen ein Klimacamp. Die Aktivisten von Fridays for Future haben das Zeltlager in der Weierheide, direkt am Hoag-Radweg, geplant.

