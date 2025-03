BV2: Liste mit Problem-Bäumen wird vorgelegt

Die Politiker müssen in der nächsten Woche (25.3.) auch entscheiden, wo Ersatz für einen Teil der gefällten Bäume angepflanzt werden soll. Auf der Liste befinden sich u.a. mehrere große Bäume an der Schule Gathestraße in Dümpten oder auch große Bäume an den Spielplätzen Kaldenhofkamp und Papenbusch. Die Bäume müssen weichen, weil sie laut Stadt nicht mehr ausreichend standsicher sind. Teilweise sind die Bäume auch schon gefällt worden. Ein Teil der Bäume auf der Liste bleibt auch erhalten, muss aber deutlich zurückgeschnitten werden.