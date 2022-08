Ärger um Müllentsorgung in Saarn

Auslöser für den Antrag ist eine Baustelle am Eupener Weg. Der Umweltverein beklagt, dass dort die Mülltonnen seit dem 26. Juli nicht mehr geleert werden. Anwohner müssten ihre Tonnen etliche hundert Meter bis zur Straße Oemberg ziehen, da die MEG ihre Fahrer nicht in die Straße fahren lassen würde. Alternativen seien nicht ausreichend geprüft worden. Die Situation sei gerade für ältere Anwohner nicht zumutbar. Radio Mülheim hat mit der MEG-Sprecherin Jennifer Schakau über das Thema gesprochen. Sie kann nachvollziehen, dass die Lage vor Ort nicht für alle optimal ist, gibt aber mehrere Punkte zu bedenken:





1. Die Baustelle sei mittlerweile abgebaut - die Tonnen werden wieder wie gewohnt geleert





2. Die MEG sei - warum auch immer - nicht vorab über die Baustelle informiert gewesen. Ein Fahrer sei deshalb noch am 25. Juli in der Straße gewesen, obwohl die Baustelle schon eingerichtet war. Er habe die Situation vor Ort einfach nicht sehen können. Weil Fahrer im Baustellenbereich nicht wenden könnten und aus Sicherheitsgründen nicht rückwärts fahren sollen, habe man die Entsorgung in der Straße vorübergehend eingestellt.





3. Am 29. Juli hätten MEG-Mitarbeiter persönlich die rund 100 betroffenen Haushalte aufgesucht und per Handzettel informiert





4. Zur Forderung des Umweltvereins, solche Situationen grundsätzlich besser zu planen: Ähnliche Vorfälle seien aus der Vergangenheit gar nicht bekannt. Bei den Problemen am Eupener Weg habe es sich um einen Einzelfall gehandelt. Grundsätzlich gebe es funktionierende Verfahren, wenn die MEG-Fahrer wegen einer Baustelle Straßen nicht anfahren könnten. Z.B. würde die Baufirma sich selbst um eine Lösung kümmern oder die MEG beauftragen.