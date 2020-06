Ärger um Akteneinsicht

Die Mülheimer Grünen ärgern sich, dass sie zu spät Einsicht in den neuen Pachtvertrag mit dem Luftschiffunternehmen WDL erhalten haben. Anfang Mai habe man die Akteneinsicht beantragt. Das "Go" sei erst an diesem Montag erfolgt, zwei Tage bevor der Vertrag beim Notar unterzeichnet werden soll.

© Lars Heidrich / FUNKE Foto Services