Wieder kein "Theo" am Himmel

Luftschiff Theo muss in diesem Jahr erneut am Boden bleiben. Der geplante Saisonstart fällt aus. Das hat uns WDL-Geschäftsführer Frank Peylo gesagt. Grund sind Schäden am Luftschiff, die jetzt festgestellt wurden. Die Schäden seien nicht "spektakulär", jedoch fehle die Zeit, alles bis zum Abriss der alten Luftschiffhalle zu reparieren.