"Modelleisenbahnwelt" - Zeppelin-Pilot über das Ruhrgebiet

Viktor Schacht hat schon die ganze Welt gesehen. Als Airline-Pilot für zwei große europäische Fluggesellschaften hat er tausende Menschen in den Urlaub geflogen. Doch als 2019 die Corona-Pandemie ausbrach, bedeutete das für ihn eine berufliche Wende. Fast zwei Jahre lang ist Viktor nicht geflogen. Gleichzeitig nutzte er die Zeit, um zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie es für ihn in Zukunft weitergehen soll - seine Erkenntnis: Nochmal eine andere Art der Fliegerei erleben zu wollen. “Wie der Zufall das dann so will: Die Deutsche Zeppelin-Reederei hat nach einem neuen Zeppelin-Piloten gesucht, ausgerechnet in meiner Heimatstadt. Da habe ich mich dann beworben und jetzt bin ich hier", erzählt Schacht im Interview.

Nur wenige Zeppelin-Piloten weltweit

Zeppelin-Piloten wie Viktor Schacht sind seltener als Astronauten. Auf der ganzen Welt gibt es weniger als 20, darunter zwei Frauen. Im theoretischen Teil der Umschulung lernte der 37-Jährige alles über die Systeme und Technik des Zeppelin NT. Nach 100 Stunden Theorie ging es zur Prüfung beim Luftfahrt Bundesamt und anschließend in die Praxisstunden.

An die könne er sich noch gut erinnern: “Also ich musste ganz ganz oft schmunzeln (...), weil alle meine vorherigen Prägungen aus dem Flugzeug eigentlich über Bord geworfen wurden.”

Dass so ein Luftschiff ja tatsächlich in der Luft stehen bleiben könne ohne abzustürzen, sei für Viktor dann doch nochmal ein besonderes Erlebnis gewesen. Dieser Aspekt gehöre für ihn zu den größten Unterschieden im Vergleich zum Flugzeug- oder Hubschrauberfliegen. Beim Flugzeug müsse er beispielsweise viel mehr darauf achten, die Mindestgeschwindigkeit nicht zu unterschreiten. Ohne Anströmung unter den Rudern werde es ganz schnell gefährlich, dann könne er das Flugzeug nicht mehr steuern: “Und der Zeppelin schwebt einfach weiter.”

Das Modell

Bis zu 14 Fluggäste können im Zeppelin mitfliegen, jeder Gast hat einen Fensterplatz. Mit an Bord sind ein Pilot und eine Flugbegleitung. Das Besondere am Modell Zeppelin NT ist, dass es der weltweit einzige Luftschiff-Typ mit einer starren Innenstruktur ist. Maximale Sicherheit und größtmöglicher Komfort für die Fluggäste werden dadurch gewährleistet. Die Abkürzung “NT” steht für “Neue Technologie”. Mit 1,1 Tonnen gehört der Zeppelin NT zu den Leichtgewichten der Luftfahrt. Zum Vergleich: Eine Boeing 737 wiegt leer 26,8 Tonnen.

Das Modell Zeppelin NT

Unbrennbares Helium, umschlossen von reißfesten Hüllenmaterial, liefert den Auftrieb für den Zeppelin. Beim Start wiegt das Luftschiff nur noch ca. 250 bis 300 Kilogramm. An der Stelle kommen die Triebwerke zum Einsatz. Sie sorgen dafür, dass der Zeppelin vom Boden aufsteigt.

Neue Attraktion schon lange geplant

Vor zwei Jahren starteten die Vorbereitungen für die Zeppelin-Rundflüge über das Ruhrgebiet am Flughafen Essen/Mülheim. Ein gigantischer Hangar entstand auf dem Gelände - der Ort, in dem der Zeppelin NT nun untergebracht ist.

Viktor Schacht im Cockpit des Zeppelins.

Das Ruhrgebiet sei Viktor Schachts Wahlheimat, er habe schon überall in Deutschland gelebt. Letztendlich hat es ihn aber wieder nach Mülheim zurückgezogen, in der Vergangenheit hat er hier schon einmal gewohnt. Letztes Jahr, im Probebetrieb für die neuen Rundflüge, habe er bereits eine Runde mit dem Luftschiff gedreht:

“Wenn man dann hier drüber fliegt, entdeckt man immer wieder Orte, mit denen man bestimmte Erinnerungen, schöne Erlebnisse, verbindet. Das ist ein kleines bisschen wie eine Modelleisenbahnwelt, die man schon richtig gut kennt.”

Die ersten Flugtermine im Überblick

Vom Flughafen Essen/Mülheim aus werden vier verschiedene Rundflüge wie folgt in der nächsten Zeit angeboten:





Düsseldorf - Neuss für 820€, Flugdauer 90 Minuten, erster Termin: 09.05. um 14:15 Uhr, nur noch maximal ein Ticket, nächster Termin: 12.05. um 09:30 Uhr

Duisburg - Oberhausen für 470€, Flugdauer 45 Minuten, erster Termin: 10.05. um 09:55 Uhr, noch mehrere Tickets verfügbar

Bochum - Gelsenkirchen für 470€, Flugdauer 45 Minuten, erster Termin: 10.05. um 12:10 Uhr, noch mehrere Tickets verfügbar

Zeche Zollverein in Essen für 470€, Flugdauer 45 Minuten, erster Termin: 12.05. um 11:00 Uhr, noch mehrere Tickets verfügbar





Die Tickets dafür gibt es auf der Seite von Zeppelin NT zu kaufen. Dort ist auch einzusehen, wie viele Tickets noch verfügbar sind.