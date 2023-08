Flüchtlingsunterkunft will mit Anwohnern ins Gespräch kommen

Die Teilnehmerzahl bei den Bürgersprechstunden ist auf 25 begrenzt und eine Anmeldung ist erforderlich. Wer teilnehmen möchte, kann sich mit einer kurzen E-Mail mit dem Betreff „Bürgersprechstunde am 8. August 2023“ unter Angabe des Namens und der Anschrift an zue-muelheim@brd.nrw.de anmelden. Weitere Termine sind am 26.September, 17. Oktober, 14. November und 12.Dezember geplant. Seit der Eröffnung der Flüchtlingsunterkunft an der Parsevalstraße beschweren sich Anwohner unter anderem über Lärm und Müll vor ihren Haustüren.