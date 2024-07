Der Stapler war demnach bereits am Freitagmittag in Brand geraten. Zwei Mitarbeiter des Gewerbebetriebes hatten Brandgase eingeatmet und mussten zur Behandlung in Krankenhäuser. Die beiden hatten das Feuer mit einem Wasserschlauch noch vor Eintreffen des alarmierten Feuerwehr löschen können. Die Kräfte der Feuerwehr hatten das Gerät auf weitere Rauch- und Wärmeentwicklung geprüft und die Werkhalle von Rauch befreit. Warum der Gabelstapler in Flammen aufgegangen ist, wird jetzt von der Polizei untersucht.