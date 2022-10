Alter Boden neu verlegt

Die Bauarbeiten für das neue Luftschiffhangar am Flughafen Essen/Mülheim gehen in weitere Phase. Nachdem das Grundgerüst der Halle steht, wird der Boden verlegt. Besonders ist, dass im neuen Hangar ein alter Boden neu verlegt wird. Der Bauherr WDL will so noch mehr auf Nachhaltigkeit setzen.

© WDL