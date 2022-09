"Theo" wird abgelöst

Luftschiff Theo wird dann ausschließlich zu Werbezwecken im Einsatz sein und in Verbindung mit dem neuen Luftschiffhangar genutzt. Theo bleibt erhalten und dient dem neuen Standort als Luftschiff zum Anfassen für die Bevölkerung und Aushängeschild der Region, heißt es in einer Mitteilung. Währenddessen sind die Arbeiten an der neuen Luftschiffhalle in vollem Gange. Im Herbst dieses Jahres soll das WDL-Luftschiff Theo in seinen neuen fertiggestellten Hangar einziehen.