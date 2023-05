ADFC wirbt für Klimaschutz und Radfahren

Ab 14.30 Uhr läuft dann in Düsseldorf eine Kundgebung. Die Aktion läuft jetzt schon seit 13 Jahren. Die Radfahrer wollen am Düsseldorfer Landtag für ihre Interessen und das Radfahren an sich werben. In diesem Jahr steht die Fahrt unter dem Motto Klimaschutz "1,5 Grad - nur mit uns!". Die Tour führt durch den Duisburg-Mülheimer Wald nach Großenbaum. Von dort aus geht es gemeinsam mit den Teilnehmern aus Duisburg über Kaiserswerth und den Aquazoo zum Landtag. Im letzten Jahr waren laut ADFC rund 5.000 Radfahrer dabei. Mitmachen ist kostenlos und geht ohne Anmeldung.