ADAC: weniger Verkehr - weniger Pannen

Grund dafür: Wegen Corona und der Lockdowns hat auch der Verkehr abgenommen. Weniger Fahrzeuge auf der Straße bedeuten weniger Pannen und somit auch weniger Einsätze. Am häufigsten hatten es die "Gelben Engel" im letzten Jahr mit Batterie-Problemen (46,3%) zu tun. Die Fälle haben zugenommen. Das liegt daran, dass viele Autos im Lockdown lange gestanden haben und nicht bewegt worden sind, sagt der ADAC. Außerdem haben die zugelassenen Fahrzeuge bei uns mit 9,6 Jahren mittlerweile ein hohes Durchschnittsalter. Da kann immer mal was sein.

Die meisten Einsätze gab es am 30.11.2020

Zweithäufigste Pannenursache: Motor-Probleme (15,9%), gefolgt von Problemen mit Karosserie, Lenkung, Bremsen, Fahrwerk oder Antrieb (14,2%). Die meisten Einsätze in ganz NRW hatte der ADAC am 30. November 2020. Da mussten die Pannenhelfer insgesamt 5.310-mal ausrücken. Auch das aber ein Rückgang zum Höchstwert des Vorjahres. Der lag am 21. Januar 2019 bei 6.684 Einsätzen.