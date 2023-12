ADAC: Vergleich beim Airport-Parken lohnt sich

Wer direkt am Terminal parkt und seinen Wagen für zwei Wochen Urlaub dort stehen lässt, zahlt in Düsseldorf 300 Euro, in Köln/Bonn knapp 240 Euro und in Dortmund rund 120 Euro. Ähnlich groß sind die Unterschiede bei den weiter entfernten Parkplätzen und bei kürzerer Parkdauer, z.B. für einen Wochenendtrip. Der ADAC sagt, ohne Planung wird es teuer. Parkplätze sollten möglichst frühzeitig online gebucht werden. Hier gebe es häufig Rabatte. Urlauber sollten auch Alternativen prüfen. Im Vergleich zum Parken könnten sogar zwei Fahrten mit dem Taxi deutlich günstiger sein. Anreise mit dem Zug würde sich vor allem dann lohnen, wenn man mit wenig Gepäck und ohne viel Umsteigen unterwegs ist.