ADAC rechnet diese Woche mit langen Staus

Ein Verkehrschaos erwartet der Club mit Blick auf die Stauzahlen der vergangenen Jahre vor den anstehenden Feiertagen aber nicht. Die schlimmsten Staustrecken bei uns in der Region seien dann die A3 und die A40. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag rechnet der ADAC in NRW mit wenig Verkehr auf den Fernstraßen. Das Gleiche gilt für die Zeit zwischen den Jahren.