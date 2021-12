Acht Millionen Euro für Mülheims Schulen

Sie plant den Ausbau und die Erweiterung der Computer-Netzwerk-Infrastruktur und der Serverlösungen. Außerdem will sie dafür sorgen, dass alle Schulen flächendeckend WLAN bekommen. Am Ende profitieren davon knapp 20.600 Schüler aller Mülheimer Standorte und Schulformen, heißt es weiter. Für den Förderantrag hatte die Stadt vorab aufwendig geprüft, was welche Schule genau braucht. Mit dem Geld soll das jetzt in den nächsten vier Jahren nach und nach umgesetzt werden. Mit Mitteln aus einem weiteren Fördertopf wird die medl außerdem alle Schulen ans Glasfasernetz anschließen und so für schnelleres Internet in den Einrichtungen sorgen.