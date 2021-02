Mülheim bekommt knapp 5.000 Samsung-Tablets

Wir rechnen zeitnah damit, sagt Oberbürgermeister Buchholz. Ich bin überzeugt davon, dass die Telekom auch in der weiteren Betreuung, was die Geräte angeht, ein verlässlicher Partner ist. Buchholz hatte sich im Vorfeld der Ausschreibung dafür eingesetzt, dass die Tablets auch mit einer sogenannten SIM-Karte genutzt werden können. Dann funktionieren sie auch ohne WLAN. Die Telekom bietet in ihrem Lieferpaket außerdem einen extra Stift für die Geräte, mit dem Schüler und Lehrer die Tablets auch anders bedienen können als nur mit den Fingern.