Kostenloses WLAN in der City

Die Zugangspunkte sind zum Beispiel auf dem Rathausmarkt, entlang der Ruhrpromenade und am Stadthafen. Außerdem wird über einen Zugangspunkt an der Schollenstraße auch der Bereich "Haltestelle Stadtmitte" abgedeckt. Ermöglicht wird das kostenlose WLAN durch das Förderprogramm "WiFi4EU" der Europäischen Union. Sie stellt dafür EU-weit insgesamt 120 Millionen Euro zur Verfügung. Mülheim hatte sich als eine der ersten Kommunen für einen Gutschein in Höhe von 15.000 Euro beworben und diesen auch bekommen.