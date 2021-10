Sonderimpfaktion Mittwoch in Saarn

Die Corona-Inzidenz in Mülheim ist über das Wochenende leicht gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 48,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Stand 11.10., 6 Uhr). Am Freitag lag er noch bei 53,2. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Stadt.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services