Erste Schulen kommen ans Glasfasernetz

Heute starten drei Oberhausener Grundschulen ins digitale Zeitalter. Die Brüder-Grimm-Schule in Alt-Oberhausen, die Steinbrinkschule in Sterkrade und die Erich-Kästner-Schule in Osterfeld werden an das schnelle Internet angebunden.

