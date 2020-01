Abgebrannte Autowaschanlage macht wieder auf

Im August letzten Jahres war die Waschanlage im Gewerbegebiet an der Mannesmannallee in Flammen aufgegangen. Das Feuer war in einem Technikraum ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. 80 Prozent des Gebäudes mit Technik und Räumen für die Mitarbeiter wurden beschädigt, sagt das Unternehmen. Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser sowie weitere Installationen hatte das Feuer komplett zerstört. Der Wiederaufbau der Waschanlage hat ein halbes Jahr in Anspruch genommen.