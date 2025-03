Kellerbrand durch Brandstiftung

In Menden-Holthausen haben Unbekannte am Samstagsabend in einem leerstehenden Haus ein Feuer gelegt. Das hat uns die Feuerwehr gesagt. Gegen 22 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Straße "Fischenbeck" gerufen worden. Zeugen hatten einen Knall mit anschließender Rauchentwicklung in einer unbewohnten Doppelhaushälfte gemeldet, sagt ein Sprecher.

© Feuerwehr Mülheim