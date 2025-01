Mutmaßliche Brandstifter in Haft

In Duisburg sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr festgenommen worden. Vier Beschuldigte stehen im Verdacht der Brandstiftung. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Duisburg mitgeteilt. Die vier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sollen an mehreren Orten Heu- und Strohballen in Brand gesteckt haben. Die Polizei beziffert den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.

© Polizei Duisburg