Ab morgen Schnelltests bei Aldi Süd

Bei Aldi Süd in Mülheim können wir ab morgen Corona-Schnelltests kaufen. Die Fünferpacks kosten knapp 25 Euro und sind direkt an der Kasse zu haben, heißt es vom Unternehmen. Alle Filialen sollen damit beliefert werden. Es gibt die Tests aber nur, so lange der Vorrat reicht.