Ab Montag werden Impftermine vergeben

Jetzt ab Montag können über 80-Jährige in Mülheim Termine für eine Corona-Impfung vereinbaren. Beim Start der Terminvergabe bleibt es trotz der verzögerten Lieferungen des Impfstoffs. Am 8.Februar sollen die ersten über 80-Jährigen im Impfzentrum auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände an der Wissolstraße geimpft werden. Termine können online und telefonisch vereinbart werden.

