A40: Auto überschlägt sich - drei Insassen verletzt

In Höhe der Ausfahrt Friesenstraße in Styrum war ein Auto in Fahrtrichtung Essen von der Fahrbahn abgekommen. Laut Feuerwehr hatte es sich anschließen in der Böschung überschlagen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden zwei der verletzten Insassen bereits durch Ersthelfer versorgt, heißt es. Eine verletzte Person musste die Feuerwehr aus dem Auto befreien. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die A40 war in Richtung Essen für rund eine halbe Stunde gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei.