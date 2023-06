5.100 Mülheimer wenden sich an Verbraucherschützer

Die Energiepreiskrise hat bei der Mülheimer Verbraucherzentrale im letzten Jahr für eine beispiellos hohe Zahl an Anfragen gesorgt. In der jetzt vorgestellten Jahresbilanz heißt es, dass auch die Teuerungen in nahezu allen Lebensbereichen bei vielen Haushalten zu massiven Belastungen führen.

