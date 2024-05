Statistisch gesehen hat fast jeder achte Mensch in Deutschland einen. Einen Punkt in Flensburg. Seit 50 Jahren, dem 1. Mai 1974, werden Verkehrssünder in Deutschland anhand eines Punktesystems sanktioniert. Am 1. Januar 2024 waren im Fahreignungsregister rund 10 Millionen Menschen eingetragen. Die Zahl ist seit Jahren relativ konstant. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist nach KBA-Angaben der Geschwindigkeitsverstoß die am häufigsten gemeldete Ordnungswidrigkeit. Es folgen die Vergehen "Handy am Steuer" und dann schon "Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss".

Rund 75 Prozent der eingetragenen Menschen sind Männer. Warum dies so sei, gehe aus den Statistiken nicht hervor, heißt es beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg.

Mann aus Osnabrück mit Mega-Punkterekord

Das was Michael Mezencew gemacht hat, ist nicht weiterzuempfehlen. Außer man ist auf einen unrühmlichen Rekord aus. Der Mann aus Osnabrück ist Spitzenreiter der Tabelle in Flensburg, mit 708 Punkten! Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss brachte ihn um seinen Führerschein - so wie seinen Job und Wohnung, wie er selbst im Anschluss berichtete.

Weil er bei einem neuen Arbeitgeber aufs Auto angewiesen war, fuhr er ohne Führerschein weiter und wurde Monate später geblitzt. Dadurch wurde bekannt, dass er eine lange Zeit ohne Führerschein fuhr. Ihm wurden anschließend insgesamt 708 Punkte aufgerechnet. Erst Jahre später bekam er seinen Führerschein - nach erfolgreich abgeschlossener Medizinisch-Psychologischer Untersuchung (MPU).

Dieses Automodell sammelt die meisten Punkte

Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Autofahrerinnen und Autofahrer sich über das Fahrverhalten von Menschen beschweren, die BMW fahren. Das Vergleichsportal Verivox fand heraus, dass Besitzer eines BMW 2er tatsächlich häufig einen Eintrag im Fahreignungsregister haben. Die meisten Punkte sammeln der Untersuchung von Verivox zufolge allerdings Skoda Superb-Besitzerinnen und Besitzer. Auf Platz drei: der Mercedes-Benz CLA.

Autor: Joachim Schultheis (mit dpa)