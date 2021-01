1.200 Haushalte für Mikrozensus ausgewählt

Es geht zum Beispiel um unser Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Schulbesuch und Beruf. Die meisten Fragen müssen wir beantworten - nur einige sind freiwillig. In NRW sind dafür extra 250 Interviewer im Einsatz. Wegen Corona kommen sie in diesem Jahr nicht persönlich für die Befragung vorbei, sondern machen sie am Telefon. Wer möchte, kann die Fragen auch online beantworten oder einen Papierfragebogen ausfüllen. Die Ergebnisse sollen später die Grundlage für politische und wirtschaftliche Entscheidungen bilden. Den Mikrozensus gibt es seit 1957 jedes Jahr. Bundesweit muss ein Prozent der Haushalte mitmachen. Sie werden durch ein Zufallsprinzip ausgesucht. In NRW sind es in diesem Jahr rund 80.000.