115 Jahre DJK Ruhrwacht mit großem Aktionstag

Geplant ist ein großes Fest am Bootshaus an der Mintarder Straße. Start ist um 8 Uhr mit dem 1. Trainingstag für das diesjährige Drachenbootfestival. Später läuft die Aktion "Paddeln für Talente" sowie Schnupperpaddeln und auch die Skiabteilung stellt sich vor. Dazu gibt es Tombola, Bootstaufen oder auch Kinderschminken. Der Verein wurde im Jahr 1909 gegründet aus der DJK Süd und DJK 09. Seitdem widmet er sich vor allem dem Kanusport. Mit dem Drachenbootfestival stellt er jährlich eines der größten Sportevents in Mülheim auf die Beine.