Zweiter Fluchtweg fehlt: Stadt lässt Nottreppe aufstellen

In Saarn gibt es zurzeit Ärger, weil in es einem Mietshaus Probleme mit dem Brandschutz gibt. In einem Mehrfamilienhaus an der Großenbaumer Straße im Bereich Saarnberg hat die Stadt eine Nottreppe aufstellen lassen.

© Feuerwehr Mülheim (Symbolfoto)