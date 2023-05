Sozialkaufhaus plant Rückkehr an alten Standort

Das Sozialkaufhaus ist vorübergehend im Forum untergekommen. Laut Stadt ist ein neuer Plan in Arbeit. Er könnte im Juli vorgelegt werden. Damit das Kaufhaus wieder öffnen kann, wird die Verkaufsfläche so verkleinert, dass die Auflagen milder sein werden. Die baurechtlich kritische Größe von 2.000 Quadratmetern darf dabei nicht überschritten werden. Das Diakoniewerk betreibt Verkaufsstellen im Alten Postamt und an der Sandstraße. Große Geräte, wie Möbel oder Kühlschränke können hier aber nicht verkauft werden. Das soll in Zukunft wieder am Standort an der Georgstraße stattfinden.