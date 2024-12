Tiefgaragen werden gesperrt

In der Mülheimer Innenstadt wird es über mehrere Wochen deutlich weniger Parkplätze geben. Anfang Januar werden die Tiefgaragen Schloßstraße/Synagogenplatz komplett gesperrt. Das hat die Stadt angekündigt. Vom 2. Januar bis 17. Januar können die Tiefgaragen aufgrund von Bauarbeiten nicht genutzt werden. Laut Stadt werden in diesem Zeitraum umfangreiche Arbeiten an den Brandschutzanlagen erledigt.

© Mark Sandten / Funke Foto Services (Symbolfoto)