Zwei Schwerverletzte bei Feuer in Heißen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Heißen sind am späten Abend (6.2.) zwei Menschen schwerverletzt worden. Gegen 23 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr Mülheim alarmiert, weil aus dem Gebäude an der Kolumbusstraße jede Menge schwarzer Rauch quoll. Sie gaben an, dass sich noch zwei Personen im Inneren befinden.

© Feuerwehr Mülheim