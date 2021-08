Zuschauer beim Badminton erlaubt

In Mülheim laufen am Wochenende die Deutschen Einzelmeisterschaften. Sonntag (29.8.) dürfen bis zu 300 Zuschauer zu den Halbfinal- und Finalspielen in die Westenergie Sporthalle (ehemals innogy - An den Sportstätten 6) kommen.

© Dana Schmies / Funke Foto Services