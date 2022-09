Zum Warntag heulen Sirenen im Revier

Parallel dazu wird die Warn-App "NINA" aktiviert. In vielen Revierstädten gibt es mittlerweile wieder Sirenen. Sie waren nach dem Kalten Krieg nach und nach verschwunden. In den letzten Jahren wurden neue Anlagen installiert, u.a. in Oberhausen und Mülheim. Es handelt sich dabei aber um eine Einrichtung des Zivilschutzes. Gewarnt werden kann mit dem System u.a. bei Großbränden oder Chemie-Unfällen. In Essen sind gerade die neuen Sirenen an den Start gegangen. Bei Probeläufen hatte es Probleme gegeben. Innenminister Reul wird auf der Hauptfeuerwache den Alarm um 11 Uhr persönlich auslösen. Alle Infos zum Warntag gibt es hier.