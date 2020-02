Zukunft ungewiss für real-Beschäftigte in Dümpten

Noch wird auf die Freigabe durch die EU-Wettbewerbsbehörde gewartet, deshalb laufe zur Zeit alles seinen normalen Gang, sagte uns ein real-Sprecher. Trotzdem ist die Zukunft des real-Marktes am Heifeskamp in der Schwebe. Denn was der neue Besitzer mit den insgesamt 276 real-Filialen vorhat, welche er weiterbetreiben, verkaufen oder schließen wird, ist noch völlig ungewiss. Insgesamt arbeiten bei der Supermarktkette etwa 34.000 Mitarbeiter.