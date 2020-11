Zu wenig Regen an der Ruhr

An der Ruhr wird es immer trockener und immer wärmer. Das zeigt eine aktuelle Bilanz des Ruhrverbands. Wenn dieser die Ruhr im Sommer nicht immer wieder über die Talsperren mit Wasser versorgt hätte, wäre sie zwischen Juli und September in Schwerte an jedem zweiten Tag ausgetrocknet.