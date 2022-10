Zu wenig Entlastungen: Verdi Mülheim ruft zu Demo auf

Zu einer deutschlandweiten Demo für mehr Unterstützung der Menschen in der Energiekrise ruft auch die Gewerkschaft verdi in Mülheim auf. Am 22. Oktober soll unter dem Motto „solidarisch durch die Krise – #SolidarischerHerbst“ in Düsseldorf und noch weiteren Städten in ganz Deutschland demonstriert werden. Die Verdi-Mitglieder aus Mülheim und dem Bezirk Ruhr West organisieren die An- und Abreise und hoffen, dass möglichst viele Mülheimer mitmachen.

© shutterstock.com