Warnstreiks der IG Metall erreichen Mülheim

Mülheimer Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie legen heute (6.11.) die Arbeit nieder. Sie beteiligen sich an einer Demo mit anschließenden Kundgebung der IG Metall auf dem Rathausmarkt. Dazu aufgerufen sind Mitarbeiter der Unternehmen Jungheinrich, Mannesmann, Siemens Energy, Wernert-Pumpen und der thyssenkrupp in Mülheim.

© Radio Mülheim