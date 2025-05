Taschendiebstahl: Bandenmitglieder verhaftet

Die Ermittlungen liefen schon seit letztem Dezember. Heute Morgen (13.5.) wurden zeitgleich in Duisburg und Bulgarien Wohnungen gestürmt und mehrere Haftbefehle vollstreckt, heißt es. Die Wohnung in Duisburg soll als Unterschlupf gedient haben. Hier haben die Fahnder laut aktueller Mitteilung in einem Versteck Bargeld gefunden. Das könnte aus einem der zahlreichen Beutezüge stammen. Die Taschendiebinnen sollen vor allem in Mülheim, Oberhausen, Duisburg und Essen unterwegs gewesen sein. Sie sollen hier in Bussen und Bahnen meist ältere Menschen beklaut haben. Die Polizei berichtet von mehr als 30 bekannten Taten.