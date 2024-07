Zu bedrohlich: Keine Paketlieferung mehr an Hochhaus

Das betroffene Hochhaus hat über 300 Wohnungen. Die Zustellung der Pakete sei immer wieder eine Herausforderung für die Post-Mitarbeiter, viele seien mehrfach dort bedroht worden. Außerdem sind viele Klingelschilder nicht beschriftet, so dass die Lieferungen oft nicht zugeordnet werden können. Schon seit April müssen die Bewohner ihre Pakete deshalb in der Postfiliale am Bismarckplatz abholen. Eine Benachrichtigungskarte informiert sie darüber, dass dort ein Paket für sie angekommen ist. Briefe werden laut Post aber immer noch an das Hochhaus zugestellt, sofern der Briefkasten dem Adressaten eindeutig zuzuordnen ist. Laut Presseberichten gibt es rund um das Hochhaus immer wieder Probleme, die Gegend sei zum Beispiel sehr vermüllt, weil zum Teil Bewohner ihren Müll auch einfach vom Balkon werfen.