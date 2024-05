Zoo Duisburg: Koalahaus feiert 30-jähriges Jubiläum

Aus San Diego nach Duisburg – Kambara und Blinky seien die ersten beiden Koalas in einem Deutschen Zoo gewesen, heißt es vom Duisburger Zoo. Eigentlich sollten sie nicht lange bleiben, denn die Futterlogistik ist besonders schwierig. Koalas ernähren sich ausschließlich von Eukalyptusblättern. Ein Sprecher des Zoos sagt, sie seien sogar wählerisch – nur die frischen, jungen, zarten Triebe werden gefressen. Heute wird das Koalafutter in den Wintermonaten aus Florida importiert. In den Sommermonaten deckt der Zoo den Bedarf an Eukalyptus mit seiner eigenen Plantage.

Was in einer alten Heuscheune losging, sei zu einem großen Erfolg geworden. Heute gilt der Zoo Duisburg mit der stetig weiterentwickelten Koala-Anlage als Zucht- und Kompetenzzentrum.

Der Zoo feiert das Jubiläum am 14. Juli. Da sind die Save The Koala Days. Es gibt Einblicke in die Haltung der Tiere und Infos über den Tierschutz.